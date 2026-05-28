Secretário de Nunes deixa prefeitura para chefiar assessoria de Flávio na campanha

Fábio Portela integra equipe do senador e pré-candidato à presidência da República em meio a crise do filho de Jair Bolsonaro com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaor

Ciete Silvério / Prefeitura de São Paulo Novo chefe da assessoria de imprensa da pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL), Fábio Portela



O secretário Especial de Comunicação da Prefeitura de São Paulo, Fábio Portela, deixou o cargo para chefiar a assessoria de imprensa da pré-campanha do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). A informação foi confirmada nesta quinta-feira (28) pela reportagem da Jovem Pan.

Quem assume a pasta na cidade de SP é o jornalista Flávio Freire. Ele está na prefeitura desde fevereiro de 2023 e possui passagens em grandes portais, como El País, O Globo e Estadão.

A mudança na equipe de comunicação de Flávio marca mais uma etapa da reformulação que o primogênito de Bolsonaro tem realizado em sua equipe. Na segunda-feira (25), o PL, partido de pré-candidato, havia anunciado a chegada do publicitário Eduardo Fischer e do marqueteiro Alexandre Oltramari na equipe.

O senador Rogério Marinho (PL-RN), que é o coordenador-geral da pré-campanha, informou que Fischer fica responsável pela definição das estratégias e do posicionamento da campanha. Já Oltramari, que é sócio do publicitário, assume a área de marketing e responde também pela coordenação de comunicação.

Essas mudanças aconteceram após a saída do empresário Marcello Lopes, que comunicou no último dia 20 que deixaria a equipe que compõe a pré-campanha de Flávio. O marqueteiro disse à época que decidiu “focar na própria empresa e priorizar os seus negócios” e que retornará aos Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro e sua relação com Vorcaro

A comunicação da pré-campanha de Flávio ganhou desafios nas últimas semanas. Isso porque, no dia 13 de maio, o site Intercept Brasil noticiou que Flávio havia trocado mensagens com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, no intuito de captar financiamento para o filme “Dark Horse”, que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Já no dia 19 de maio, o portal Metrópoles revelou que o parlamentar se encontrou com o banqueiro após a primeira prisão, em novembro de 2025, quando foi deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero para apurar supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Em entrevista a jornalistas, Flávio confirmou a visita.

“Eu estive com ele, mais uma vez, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico e não poderia sair da cidade de São Paulo. Fui, sim, ao encontro dele para ‘botar um ponto final’ nessa história e dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo, e o filme não correria risco”, disse Flávio.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.