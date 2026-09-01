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Beatriz Manfredini

Tarcísio e Marinho reforçam mobilização por 7 de Setembro em encontro de Nunes

Fora da agenda, governador também encontrou 800 mulheres, eleitorado em que enfrenta maior dificuldade nas pesquisas
Beatriz Manfredini

Beatriz Manfredini

O candidato à reeleição ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) da início a sua campanha eleitoral participando de um encontro com mulheres em Osasco na Grande São Paulo neste domingo (16)
A agenda ocorre em meio às campanhas de Tarcísio à reeleição e de Flávio ao Palácio do Planalto. A coluna apurou que os participantes também foram chamados a ajudar na mobilização para o ato de 7 de Setembro, marcado para a Avenida Paulista ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Fora da agenda oficial de campanha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador Rogério Marinho (PL), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, participaram de um encontro com secretários, subprefeitos, vereadores da capital e candidatos a deputado estadual. A reunião foi organizada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e teve como principal mensagem a necessidade de manter alinhados os governos municipal, estadual e federal.

A agenda ocorre em meio às campanhas de Tarcísio à reeleição e de Flávio ao Palácio do Planalto. A coluna apurou que os participantes também foram chamados a ajudar na mobilização para o ato de 7 de Setembro, marcado para a Avenida Paulista. A orientação é levar mais pessoas para a manifestação.

Como a Jovem Pan mostrou, a estratégia foi discutida na reunião da última sexta-feira (28), quando Marinho fez um apelo ao pastor Silas Malafaia para que ajudasse na mobilização. O grupo trabalha com a meta de reunir 100 mil pessoas na Paulista e avalia que uma manifestação desse tamanho poderia representar uma “grande virada” para Flávio.

A articulação deve ser ampliada para prefeitos aliados de outras cidades do Estado. Ao mesmo tempo, existe preocupação com a capacidade de público, principalmente depois do primeiro ato de campanha do senador, em Copacabana, ter ficado abaixo da expectativa de aliados.

Essa não é a primeira vez que Marinho representa Flávio em agendas. Como a coluna mostrou, ele tem sido escalado para estar em eventos a que Flávio não pode comparecer. Durante o encontro, Marinho também defendeu a importância de São Paulo ter um governo federal alinhado. O coordenador da campanha ainda citou três piscinões inaugurados durante sua passagem pelo Ministério do Desenvolvimento Regional no governo Jair Bolsonaro: Taboão, no Aricanduva, Aliperti e Aliomar, no Ipiranga. Os equipamentos foram mencionados por Marinho já ao lado de Nunes.

Tarcísio, por sua vez, direcionou parte do discurso para Fernando Haddad (PT). O governador criticou a atuação do ex-ministro da Fazenda e rebateu questionamentos sobre a situação financeira de São Paulo. Nunes também abordou a relação entre a capital e o governo federal. O prefeito relembrou o acordo feito durante a gestão Bolsonaro para a dívida do município, que, segundo ele, eliminou R$ 25 bilhões da conta. Também criticou o governo federal atual por, em sua avaliação, estar travando recursos.

Reforço com mulheres

Depois do encontro, Tarcísio e Nunes seguiram juntos para uma agenda com 800 mulheres organizada por Regina Nunes (MDB), esposa do prefeito e candidata a deputada estadual. O governador também discursou no evento.

A sequência de compromissos com mulheres faz parte de uma estratégia que Tarcísio vem intensificando desde o início oficial da campanha, em 16 de agosto. O governador já participou de pelo menos quatro eventos voltados especificamente ao eleitorado feminino. No sábado (29), esteve com 7,3 mil mulheres em um encontro promovido pela Igreja Videira.

A estratégia mira uma parcela do eleitorado em que Tarcísio perdeu espaço. Pesquisa Quaest mostra que a aprovação do governador entre as mulheres caiu de 57%, em agosto de 2025, para 47%, em julho de 2026.

O levantamento também aponta diferença na intenção de voto entre homens e mulheres. No primeiro turno, Tarcísio aparece com 50% entre os homens, enquanto o percentual cai para 34% entre as mulheres.

A intensificação das agendas com esse público, portanto, passou a ser tratada dentro da campanha como uma tentativa de aproximar o governador das eleitoras e reduzir a distância registrada nas pesquisas.

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