Eduardo Bolsonaro desiste de chapa em SP para o Senado

Com a decisão, ex-prefeito de Holambra, Fernando Fiori de Godoy, será o primeiro suplente, e a vereadora de São Paulo, Rute Costa, como segunda suplente

O ex-deputado federal, Eduardo Bolsonaro, desistiu de ser suplente na chapa de André do Prado para o Senado Federal por São Paulo. A decisão foi informada nesta quarta-feira (29), por meio de uma nota do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). “Recebi com respeito a decisão do sempre deputado federal Eduardo Bolsonaro de não integrar a chapa ao Senado Federal por São Paulo”, disse o parlamentar.

“Tenho a convicção de que Eduardo seguirá empenhado na campanha, contribuindo ativamente para fortalecer esse projeto e mobilizar os paulistas em defesa dos valores que nos unem.”, acrescentou.

Com a definição, a chapa será composta por André do Prado, que concorre como candidato ao Senado, o ex-prefeito de Holambra, Fernando Fiori de Godoy, que será o primeiro suplente, e a vereadora de São Paulo, Rute Costa, como segunda suplente.

“Compreendo as razões apresentadas por Eduardo e reconheço seu gesto de responsabilidade ao priorizar um projeto maior, que é trabalhar por São Paulo e contribuir para um Brasil mais forte, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, do senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, e de todas as lideranças que compartilham desse projeto.”, diz o comunicado.

Foi Eduardo Bolsonaro que anunciou André do Prado como candidato ao Senado por São Paulo. Por meio de publicação nas redes sociais, o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro havia informado em maio que estaria na chapa com o deputado estadual como primeiro suplente. “No nosso projeto atual, André do Prado se encaixa perfeitamente. Vai ser a união de várias forças para bem nos representar, principalmente nas pautas inegociáveis para nós”, declarou Eduardo.

Na corrida ao Senado, André será impulsionado pelo slogan “André, braço direito do Tarcísio”. A estratégia foi definida para ampliar o conhecimento do eleitor sobre o parlamentar e reforçar a associação entre os dois. Apesar de já ter sido prefeito de Guararema, estar no quarto mandato consecutivo como deputado estadual e presidir a Alesp pela segunda vez, André do Prado é visto como um político de perfil discreto e conciliador.