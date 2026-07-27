Pesquisa interna mede transferência de votos para Flávio; PL vê vantagem com candidatos da direita

Uma pesquisa interna do PL tem orientado as discussões da campanha do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), sobre um eventual segundo turno contra o presidente Lula (PT). O resultado indica alta transferência de votos da direita para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e dá indicações de qual público precisa ser mais trabalhado.

Segundo o levantamento, 89% dos eleitores de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (NOVO) migrariam automaticamente para Flávio Bolsonaro em uma disputa direta contra Lula. Já no caso de Renan Santos (Missão), a taxa de transferência seria menor, de 64%.

O resultado de Renan Santos surpreendeu mais nos bastidores, já que o candidato é identificado com pautas da direita. Auxiliares de Flávio avaliam, no entanto, que ele concentra um eleitorado mais jovem e fortemente ligado às redes sociais, segmento em que a campanha do senador precisa trabalhar e ampliar sua presença. Assim como o eleitorado feminino e religioso, o público jovem tem sido foco de disputa entre os postulantes ao Palácio do Planalto.

Oficialmente, mesmo a campanha ao primeiro turno ainda não começou. Mas, apesar das turbulências enfrentadas nas últimas semanas, aliados avaliam que o senador “está consolidado” na disputa e, por isso, já moram na estratégia para a etapa final da eleição. A coluna já mostrou outras apostas da equipe de Flávio para reverter a perda de pontos na intenção de votos.

Nos bastidores, integrantes da campanha afirmam que as crises recentes não provocaram perdas significativas nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro. “Todos os levantamentos pós-crises resultaram em diminuições percentuais dentro da margem de erro”, resumiu um integrante da equipe. Com essa avaliação, aliados mantêm o otimismo para um possível segundo turno contra Lula.

Na última sexta-feira, pesquisa Datafolha mostrou Lula com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 32%. Ronaldo Caiado registra 4%, e Romeu Zema e Renan Santos têm 3% cada. Todos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.