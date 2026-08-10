Em aceno à região Metropolitana, Tarcísio deve iniciar campanha em Osasco no próximo domingo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cogita dar o pontapé inicial da campanha à reeleição no próximo domingo (16), em Osasco, na região metropolitana da capital. A agenda está prevista para começar às 9h, no Metalclube, espaço de lazer e esporte do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região (Sindmetal), em um evento

promovido pelo ex-prefeito da cidade e candidato a deputado estadual, Rogério Lins (Podemos).

Segundo um aliado de Tarcísio, a escolha de Osasco representa um aceno à região metropolitana, que está no radar da campanha há alguns meses. Além disso, o grupo político que atualmente comanda a cidade é considerado capaz de mobilizar um grande número de pessoas, o que pode contribuir para ampliar a presença do governador na região.

Lins comandou Osasco por dois mandatos consecutivos e deixou a prefeitura, em 2024, com índices de aprovação entre 80% e 82%. Atualmente, a cidade é administrada por Gerson Pessoa (Podemos), eleito no primeiro turno das eleições municipais de 2024 com 75,28% dos votos válidos, a maior votação da história de Osasco para o cargo de prefeito. Ele sucedeu diretamente Lins e contou com o apoio do ex-prefeito na disputa.

A avaliação entre aliados é que a Prefeitura de Osasco mantém parceria com a gestão estadual e que o grupo político local tem força para participar da largada da campanha.

À tarde, Tarcísio ainda deve participar de uma segunda agenda promovida por candidatos que apoiam sua reeleição. O compromisso, no entanto, ainda está sendo definido. Segundo auxiliares, a estratégia de aproveitar grandes eventos de candidatos apoiadores pode ser um fator facilitador durante a campanha nas ruas.