Em ocorrência de tráfico, PM encontra faixas de protestos contra Tarcísio

Segundo o boletim de ocorrência, ao qual a Jovem Pan teve acesso, as faixas, com dizeres como “Fora Tarcísio e seu exército de assassinos”, estariam sendo distribuídas em comunidades

Duas faixas com mensagens de protesto contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foram apreendidas nesta quarta-feira (26) pela Polícia Militar durante uma ocorrência de tráfico de drogas na Comunidade Pantanal, em Piracicaba, interior do Estado.

Segundo o boletim de ocorrência, ao qual a Jovem Pan teve acesso, as faixas, com dizeres como “Fora Tarcísio e seu exército de assassinos”, estariam sendo distribuídas em comunidades. O material foi encontrado durante uma ação de patrulhamento que resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de uma adolescente por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Recentemente, em pelo menos três eventos de campanha na capital paulista – um com a presença do governador e outros de Flávio Bolsonaro (PL), em que Tarcísio acabou não aparecendo -, as faixas vêm sendo utilizadas por grupos de manifestantes, que confirmam fazer parte de uma mesma organização em todas as ocasiões em que têm aparecido.

Entre as reivindicações dos protestantes, têm aparecido temas como a atuação da Polícia Militar em abordagens a moradores de comunidades e o preço dos pedágios. Frases como “fora Tarcísio” e “fora Flávio” também foram recorrentes.

No caso da ação que resultou na apreensão das faixas desta quarta-feira, de acordo com o relato policial, a equipe encontrou três indivíduos nas proximidades de uma viela. Um deles, Giovanni Nardacchione Junior, informou aos policiais que estava no local para comprar drogas de uma mulher chamada Paloma Feitoza, que estava acompanhada de uma adolescente, Nataly.

Segundo o BO, quando percebeu a aproximação da viatura, Nataly fugiu em direção a uma casa carregando uma bolsa branca. Os policiais acompanharam a movimentação e a encontraram dentro do imóvel ainda com a bolsa, onde havia 120 porções de cocaína. Paloma, que permaneceu no local da abordagem, também estava com 20 porções de cocaína.

Durante a ocorrência, as duas indicaram aos policiais que um outro indivíduo, de nome Kauan, seria o responsável pelo gerenciamento do local – e apontaram um imóvel onde haveria mais drogas. No endereço indicado, Kauan foi localizado e informou que havia entorpecentes dentro de uma bolsa sobre um armário. No local, os policiais encontraram outras 241 porções de cocaína, 102 porções de maconha, R$ 333 em dinheiro em cédulas fracionadas e dois celulares.

Ao todo, de acordo com a PM, foram apreendidas 381 porções de cocaína e 102 porções de maconha. As drogas foram submetidas a exame pericial, que confirmou a natureza entorpecente.

Os quatro envolvidos foram levados à Unidade de Polícia Judiciária e apresentados ao delegado de plantão. Após analisar o caso, a autoridade policial determinou a prisão de Paloma e Kauan e a apreensão da adolescente Nataly. Giovanni foi liberado. O BO aponta que Paloma e Kauan seriam encaminhados para audiência de custódia, enquanto Nataly seria encaminhada à Fundação Casa de Campinas.

As duas faixas com conteúdo político também foram apreendidas e apresentadas à autoridade policial.