Em reta final, Tarcísio mira área historicamente ligada ao PT e reforça agenda com igrejas

Governador prepara eventos de habitação na capital para se contrapor a Haddad e Lula e janta com padres nesta segunda-feira

A equipe do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), inicia a reta final da campanha à reeleição com focos específicos na capital paulista. Entre as estratégias previstas para os últimos dias do período eleitoral estão apostas no setor de habitação, área historicamente ligada à oposição, e também conversas com o setor religioso.

Na habitação, dois grandes eventos voltados para o tema estão sendo preparados para os próximos dias, um no Itaim Paulista, na Zona Leste, e outro em Santo Amaro, Zona Sul. A ideia é repetir o formato da agenda realizada no último domingo (20), no Tatuapé, também na Zona Leste da cidade, que reuniu contemplados por programas habitacionais do Estado e apresentou a perspectiva de novos movimentos na área.

Segundo auxiliares de Tarcísio, os eventos têm como objetivo fazer um contraponto tanto ao candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, quanto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A estratégia é mostrar que o grupo político que atualmente comanda o Estado também tem aderência no setor de moradia. “Era uma área que o PT dominava e agora temos força”, disse um dos auxiliares.

Além da habitação, a campanha mantém o foco em eventos religiosos. Na noite desta segunda-feira (21), por exemplo, Tarcísio participa de um jantar fechado com padres na capital paulista e aliados. A proposta é reforçar a importância da Igreja para a gestão.

Desde o início da campanha, o governador esteve em ao menos nove eventos do tipo, entre encontros com representantes católicos e evangélicos. Só no último sábado (19), por exemplo, foram três agendas com evangélicos: um culto, um encontro com jovens da religião e uma convenção. Ainda no período de pré-campanha, Tarcísio também participou de agendas com a comunidade judaica, entre outros grupos.

A estratégia da equipe é ampliar a presença do governador em setores considerados relevantes para a campanha e reforçar a relação construída ao longo da gestão com diferentes comunidades.

FOCO EM SENADO E FLAVIO

Como mostrou a coluna, na semana passada, a campanha do governador realizou uma reunião para alinhar a estratégia da reta final. O encontro teve como principal objetivo apresentar a mais recente pesquisa interna da equipe e pedir um “empenho extra” nos últimos dias, especialmente em favor de Flávio Bolsonaro (PL), André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), já que a corrida, para Tarcísio, é considerada tranquila.