Flávio reúne Tarcísio, Nunes e Nikolas em Barretos em busca de força eleitoral no Sudeste

Como já mostrou a Jovem Pan, 60% da campanha do senador à Presidência deve se concentrar na região

O candidato ao Palácio do Planalto, senador Flávio Bolsonaro (PL), vai reunir, no próximo sábado (22), alguns dos principais cabos eleitorais de sua campanha em uma agenda no interior de São Paulo. Ele estará ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) na Festa do Peão de Barretos.

O encontro, portanto, reúne os nomes com maior capacidade de mobilização nos dois maiores colégios eleitorais do país: São Paulo e Minas Gerais. Como a coluna vem mostrando, a previsão interna é que cerca de 60% da campanha fique na região.

Também deve participar da agenda os candidatos ao Senado por São Paulo, Guilherme Derrite (PL) e André do Prado (PL). A expectativa é que o grupo acompanhe os shows dos cantores Gusttavo Lima e Felipe Araújo. Flávio e Derrite também devem gravar conteúdos para a campanha ao lado de Felipe, especialmente para as redes sociais. No domingo (23), pela manhã, os quatro políticos, incluindo Tarcísio, devem participar de uma cavalgada no evento.

Nesse sentido, Flávio repete mais uma vez os passos do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A presença de Jair na Festa do Peão aconteceu de forma recorrente nos últimos anos. Ele andou a cavalo nas edições de 2018, 2019 e 2022. No último ano, inclusive, esteve acompanhado de Tarcísio.

Nos últimos dias, Flávio já replicou o pai na estreia de sua campanha, em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (16); comendo pão com leite condensado na capital fluminense e também incluindo na agenda dessa semana uma visita a Juiz de Fora (MG), local em que Jair levou uma facada durante a campanha de 2018.

Além dos símbolos, a avaliação é que o Sudeste é o principal espaço para ampliar a vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), especialmente pela quantidade de eleitores e pelo potencial de mobilização política. Nesse cenário, Tarcísio, Nunes e Nikolas são vistos como peças importantes para ampliar o alcance do senador. A presença dos três também reforça a tentativa de conectar Flávio a diferentes públicos e lideranças regionais.

Nunes, inclusive, tem ampliado a participação em agendas ao lado de Flávio e Tarcísio incluindo fora da cidade de São Paulo . Neste domingo (16), por exemplo, o prefeito acompanhou o governador em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, no primeiro dia oficial de campanha à reeleição.

Além de Flávio, também há a expectativa de que Ronaldo Caiado (PSD), também candidato à Presidência da República, participe do evento um dia antes, na sexta-feira (21).