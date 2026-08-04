Podemos mantém neutralidade e Renata Abreu é descartada como vice de Flávio Bolsonaro

Decisão foi tomada após reunião virtual da Executiva Nacional; legenda também afasta possibilidade de Renata Abreu disputar a Vice-Presidência na chapa do PL

O Podemos decidiu manter a neutralidade na disputa pela Presidência da República e não vai apoiar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL). A definição foi tomada no fim da tarde desta terça-feira (4), durante uma reunião virtual da Executiva Nacional da legenda, convocada pela presidente do partido, deputada federal Renata Abreu.

Com a decisão, o partido também descarta, neste momento, a possibilidade de Renata Abreu integrar a chapa presidencial como candidata a vice. Como a coluna mostrou com exclusividade, a dirigente vinha sendo procurada por integrantes do PL tanto para levar o Podemos ao palanque de Flávio quanto para ocupar a vaga de vice-presidente.

A reunião desta terça ocorreu após o adiamento da definição durante a convenção nacional do Podemos, realizada na última sexta-feira (31), em São Paulo. Na ocasião, Renata Abreu afirmou que a decisão seria tomada de forma coletiva, ouvindo os dirigentes estaduais da legenda.

A manutenção da neutralidade representa um revés para a campanha de Flávio, que segue isolada.

Nos bastidores, lideranças da legenda já demonstravam resistência à composição com o PL. A avaliação predominante era de que a neutralidade seria o melhor caminho para preservar a unidade interna do partido e permitir maior liberdade às direções estaduais durante a campanha eleitoral.

Com a decisão, o Podemos se soma às siglas que optaram por não declarar apoio a nenhum dos principais candidatos à Presidência neste momento da corrida eleitoral.