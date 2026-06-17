Gestão Tarcísio convoca força-tarefa para fiscalizar saltos em SP

O governo de São Paulo convocou uma reunião para esta quinta-feira (18), às 14h, com representantes do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para discutir medidas de fiscalização em pontes utilizadas para a prática de rope jump no Estado. A iniciativa partiu da própria gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ocorre após a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, em Limeira.

O encontro terá como foco a criação de uma força-tarefa de fiscalização. A proposta é mapear e acompanhar estruturas onde a prática ocorre, como na Avenida Sumaré, na capital paulista, por e exemplo, além de discutir formas de atuação conjunta entre os órgãos envolvidos.

Interlocutores do Palácio dos Bandeirantes afirmam que a intenção do governo é construir uma estratégia única para o Estado. Após a definição das diretrizes, o plano deve ser repassado aos municípios, que terão responsabilidade sob a prática, para orientar ações locais de fiscalização e prevenção.

A jovem morreu no último sábado (13) após ser lançada de uma ponte de 40 metros de altura sem equipamentos de segurança. Os envolvidos estão presos e o caso está sendo investigado.