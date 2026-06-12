Jingle ‘Lula joga pelo Brasil’ reforça vitalidade e visa aumento de público

Além da linguagem simples, uso da Copa do Mundo como gancho e batida popular, a peça reforça conquistas de Lula durante os anos e abre espaço para divulgar novas iniciativas populares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024

O primeiro jingle da pré-campanha do presidente Lula (PT) à reeleição, “Lula joga pelo Brasil”, lançado nesta quinta-feira (12), faz parte de uma estratégia do partido para ampliar o diálogo com diferentes públicos. Em um momento em que o petista aparece com vantagem em pesquisas de intenção de voto sob o adversário, Flávio Bolsonaro (PL), o entendimento, nos bastidores, é que é uma boa hora para aproveitar para chamar eleitores indecisos, ou que se descolaram do senador e filho “01” do ex-presidente recentemente.

Por isso, o slogan e o clipe buscam falar diretamente com a sociedade. Além da linguagem simples, uso da Copa do Mundo como gancho e batida popular, a peça reforça conquistas de Lula durante os anos e abre espaço para divulgar novas iniciativas populares, como a escala 6×1 o Desenrola. Na mira, também está o eleitorado jovem, considerado um dos desafios da pré-campanha do PT ao Palácio do Planalto.

Ainda na esteira da crise de Flávio, que também lançou primeiro jingle recentemente, a mensagem também aponta para valores como união, soberania, democracia e confiança. A estratégia de reforçar a soberania do país é considerada um sucesso internamente, já que funcionou durante o tarifaço em 2025, rendendo maior popularidade para Lula, e também surtiu efeito recentemente, com as novas ameaças dos Estados Unidos ao Brasil. A pesquisa Quaest dessa semana, por exemplo, mostrou que 47% dos entrevistados concordam que Flávio pediu a Donald Trump novas tarifas contra a o Brasil.

Imagens do presidente correndo e abraçando eleitores também são usadas, para reforçar a ideia de vitalidade e força de Lula, que completa 81 anos durante a eleição deste ano.

🇧🇷 PT lança primeiro jingle da pré-campanha aproveitando o início da Copa do Mundo. Com o slogan “Lula joga pelo Brasil”, o clipe associa o presidente à defesa da soberania, ao fim da escala 6×1 e ao Pix.



No final, o vídeo exibe o dia 13, data da estreia da seleção, circulado no… pic.twitter.com/WYuAUAVQ5p — Eixo Político (@eixopolitico) June 11, 2026

Mudança nas redes

Daqui pra frente, a expectativa é de maior presença da pre-campanha de Lula nas redes sociais, considerada um gargalo. O PT lançou o jingle no canal Lula pelo Brasil, criado “para mobilizar a militância, dialogar com a sociedade e compartilhar conteúdos em defesa do Brasil durante o período pré-eleitoral”. “A iniciativa busca ampliar a presença digital do partido e fortalecer uma comunicação mais próxima, leve e conectada com a população”, diz o PT, em nota.