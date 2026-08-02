Podemos fará reunião na segunda para decidir apoio a Flavio e Renata Abreu como vice

A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, convocou uma reunião para esta segunda-feira (3) para definir se o partido vai apoiar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. A decisão será tomada em encontro virtual com dirigentes estaduais da legenda e deve ser anunciada por meio de uma nota oficial ainda na tarde desta segunda.

A definição foi adiada na última sexta-feira (31), durante a convenção nacional do Podemos em São Paulo. Como a coluna antecipou com exclusividade, Renata Abreu passou a ser cortejada não apenas para levar o partido ao palanque de Flávio, mas também para compor a chapa como candidata a vice-presidente.

A possibilidade foi confirmada pela própria presidente do Podemos. Após a convenção estadual da legenda, realizada neste domingo (2), Renata afirmou que a decisão sobre um eventual apoio será tomada de forma coletiva pela direção do partido. Ela também disse que aceitaria disputar a Vice-Presidência caso essa seja uma missão aprovada pela legenda.

A expectativa é que a reunião desta segunda-feira reúna dirigentes regionais do partido para discutir o posicionamento nacional da sigla. Ao fim do encontro, o Podemos deve divulgar uma nota oficial informando a decisão sobre o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro e os próximos passos da legenda na disputa presidencial.