Tarcísio intensifica articulação por Flavio, mas Republicanos deve manter neutralidade

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), intensificou a articulação em prol do apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República nesta segunda-feira (3). A coluna apurou que o governador telefonou pelo menos duas vezes para o presidente do partido, Marcos Pereira, para tratar do assunto.

Pereira passou o dia consultando as bases do partido sobre a possibilidade de aliança. A definição da legenda é aguardada para as próximas horas, às vésperas da convenção nacional, que ocorre nesta terça-feira (4). Segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, no início da noite, o placar interno apontava vantagem da neutralidade, por pelo menos 17 votos dos estados. Já existia a expectativa de neutralidade internamente.

A expectativa é que a decisão seja tomada até o fim do dia. No mesmo período, o Podemos também deve definir o posicionamento sobre a eleição presidencial. Vale lembrar que a campanha Flávio Bolsonaro pretende usar a melhora recente nas pesquisas como uma pressão para fechar acordos. Sob condição de reserva, no entanto, um dos principais aliados de Flávio admitiu que considera difícil que o Republicanos apoie a candidatura, assim como a reversão da neutralidade do Progressistas (PP).

Ainda durante a tarde, Marcos Pereira se reuniu com o senador Rogério Marinho (PL), coordenador da campanha presidencial de Flávio, para tratar das negociações envolvendo o Republicanos.

No caso do Podemos, a definição também sofreu atraso. Como mostrou a Jovem Pan, a reunião da direção nacional estava prevista para a tarde desta segunda-feira, mas ainda não havia começado. A presidente nacional da legenda, deputada federal Renata Abreu, participa de uma convenção partidária no Tocantins e deve conversar com os dirigentes estaduais em reunião virtual após o encerramento do evento, quando o partido deve definir sua posição sobre a disputa ao Palácio do Planalto.