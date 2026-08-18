R$ 25 bi para clima, supercomputador e IA: mais detalhes do plano de Tarcísio

A Jovem Pan teve acesso ao plano completo para a tentativa de reeleição do governador, que tem 68 páginas e será protocolado em breve

O plano de governo integral de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição pelo Estado de São Paulo, deve ser acoplado ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas próximas horas. Inicialmente, a campanha enviou um plano base, que foi protocolado na data limite, no último sábado (15), mas protocolou nesta segunda-feira (18) um novo documento, mais amplo, com 68 páginas.

A Jovem Pan teve acesso à integra do plano, depois de ter antecipado com exclusividade as ideias para a Segurança Pública do Estado. Entre as medidas para outras áreas, estão a previsão de R$ 25 bilhões para mudanças climáticas; a produção de um supercomputador capaz de simular milhões de deslocamentos e testar alternativas antes da implantação; um programa de letramento em IA generativa voltado à juventude periférica que não estudam, nem trabalham, e um programa estadual para mulheres na menopausa.

Para o meio ambiente, o documento prevê o montante de R$ 25 bilhões até o final de 2029 em ações de adaptação e resiliência climática. O texto classifica a a iniciativa como o maior plano de adaptação da história, com obras e serviços de drenagem, desassoreamento, reservatórios, parques, restauração ecológica e ampliação dos sistemas de abastecimento e saneamento. O plano também coloca como promessa a criação do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEARC), uma plataforma de prevenção e monitoramento de ações contra o clima, desmatamento e outros problemas destinadas a ampliar a resiliência do Estado.

Sobre o supercomputador – a coluna já vinha mostrando as várias menções à tecnologia e a IA dentro dos planos de Tarcísio – a ideia é um equipamento que integre dados de GPS, bilhetagem, tráfego, rodovias, ferrovias e transporte público para testar cenários de mobilidade antes de implementá-los. A ideia é permitir que intervenções sejam avaliadas, antes de passar para o sistema real, em um ambiente computacional. Em março deste ano, inclusive, o governador viajou à Alemanha para visitar um centro de supercomputação e o primeiro supercomputador da Europa.

Já na área da educação, além da ampliação das escolas cívico-militares e a implementação de um vouncher para mães que ficarem sem vagas em escolas públicas – propostas também inseridas no plano de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, vale dizer -, a equipe de Tarcísio prevê a criação de um programa de capacitação voltado a jovens de 16 a 29 anos de regiões periféricas e vulneráveis, com prioridade para os que não estudam, nem trabalham, e para egressos do ensino médio público. O plano apresenta a iniciativa como primeiro plano do governo paulista voltado ao letramento em inteligência artificial generativa para jovens da periferia. Não há, no entanto, menção a quantos jovens o programa pretende atender até 2030. A expectativa é estruturação em criação de conteúdo, produção musical, empreendedorismo digital, IA aplicada, games e eSports e marca própria.

Nas políticas para mulheres que, assim como em segurança pública, foram temas que ganharam destaque especial em 2026, a gestão quer implementar um programa dedicado às mulheres com mais de 45 anos, pensado para climatério, perimenopausa e menopausa. A ideia é regulamentar a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde das Mulheres no Climatério e na Menopausa em todo o estado.