Republicanos de Tarcísio ainda não têm decisão sobre apoio a Flávio

Apesar das agendas conjuntas realizadas nas últimas semanas, o Republicanos ainda não definiu se apoiará o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. Até o momento, o alinhamento entre PL e o partido do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, está fechado apenas em São Paulo, onde as duas siglas caminham juntas no projeto de reeleição.

Segundo dirigentes da legenda, a definição nacional deve ocorrer apenas próxima à convenção partidária, prevista para agosto. A avaliação interna é que ainda há questões pendentes tanto no cenário nacional quanto nos estados.

Interlocutores afirmam que não há possibilidade de fechamento com o PT, que chegou a tentar uma aproximação. Os cenários considerados hoje são a neutralidade ou o apoio a Flávio Bolsonaro.

As conversas, no entanto, estão paradas. Uma reunião entre representantes do Republicanos e Flávio chegou a acontecer no início do ano, mas não teve desdobramentos posteriores. Além disso, acordos regionais seguem em discussão em estados como Minas Gerais, o que deve fazer parte da decisão a nível do Brasil.

Nesta terça-feira (23), Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas participaram juntos de uma feira agropecuária em Presidente Prudente, no interior paulista. Antes disso, no último sábado (20), os dois estiveram no lançamento da pré-candidatura de André do Prado ao Senado e, alguns dias antes, também na Marcha para Jesus.

Mesmo com as aparições públicas, aliados de Flávio demonstram incômodo com o que classificam como baixo engajamento de Tarcísio na campanha nacional. A expectativa era de uma participação mais intensa do governador. No entorno de Tarcísio de Freitas, a prioridade segue sendo a agenda estadual, com foco em viagens pelo interior e entregas de governo antes das restrições impostas pelo calendário eleitoral.