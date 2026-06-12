Solidariedade e PRD se reúnem nesta sexta com Tarcísio e veem tendência de apoio no 1º turno

Acordo poderia enfraquecer outras pré-candidaturas, como do PSDB; Palácio dos Bandeirantes trabalha com possibilidade de vitória em primeiro turno

A federação Renovação Solidária, composta pelo Partido da Renovação Democrática (PRD) e Solidariedade, se reúne, nesta sexta-feira (12), com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) para discutir apoio já no primeiro turno das eleições. O encontro, que contará com a presença do presidente da federação, Ovasco Resende (PRD), e do Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade), vai acontecer no Palácio dos Bandeirantes às 15h.

Segundo membros da federação ouvidos pela coluna, a tendência é que as siglas fechem acordo para estarem junto com Tarcísio na tentativa de reeleição.

Além de Tarcísio, Paulinho da Força mantém conversas com outros nomes do jogo político em São Paulo. Recentemente, esteve com Fernando Haddad (PT) e também dialoga com Paulo Serra (PSDB).

Para o PT, é importante que existam mais candidaturas além de Haddad e Tarcísio, já que o partido enxerga possibilidade de divisão de votos dessa forma, mantendo maior competitividade no primeiro turno.

Já Paulo Serra tenta acordos para viabilizar sua pré-candidatura, e também procurou outras legendas, como o Missão e o Democracia Cristã (DC). Internamente, no entanto, existe um entendimento de que ele está isolado e projetam uma reunião da federação PSDB-Cidadania em breve para discutir o futuro tucano em São Paulo.

A reunião foi remarcada e membros das siglas dizem, sob condição de reserva, ver placar de 7 a 3 pelo recuo da candidatura própria e apoio a Tarcísio de Freitas. O entorno do governador, por exemplo, acredita em aliança já no primeiro turno, e, com maior rol de partidos e menor número de candidatos, vislumbra e trabalha com a possibilidade de vitória em primeiro turno.