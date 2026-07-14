Tabata se reúne com Guimarães e tenta apelo ao Planalto para destravar PL da Misoginia

Reunião com ministro da Secretaria de Relações Institucionais ocorre em meio à pressão para deixar a votação para depois do recesso parlamentar

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) se reuniu, nesta terça-feira (14), no Palácio do Planalto, com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. O objetivo do encontro era pedir apoio do governo na construção de um acordo que permita o avanço do chamado PL da Misoginia, projeto do qual é relatora.

Segundo interlocutores, o principal objetivo da reunião foi buscar uma articulação entre o governo e a bancada evangélica, além de parte da direita e do centrão, que tem demonstrado resistência à proposta. Nos bastidores, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), que havia garantido que o projeto seria pautado ainda nesta semana, antes do recesso parlamentar, está sendo pressionado.

A bancada feminina cobra que Hugo Motta cumpra o compromisso de pautar a proposta. Em conversa com jornalistas, Tabata disse que o relatório apresentado representa o consenso possível entre os partidos, embora não seja o texto ideal para a bancada feminina.