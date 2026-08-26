Tarcísio tem aconselhado campanha de Flávio Bolsonaro sobre deslizes

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem atuado nos bastidores para orientar a campanha do aliado Flávio Bolsonaro (PL) sobre temas que podem gerar impacto na corrida presidencial. Segundo apurou a coluna, Tarcísio mantém contato frequente com o coordenador da campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho (PL), para discutir assuntos específicos da disputa. A interlocução tem servido, inclusive, para alertar a equipe sobre possíveis desgastes antes que eles ganhem maiores proporções.

Um dos episódios mais recentes ocorreu na última sexta-feira (21), depois de Flávio declarar, em uma transmissão nas redes sociais, que poderia rever o percentual de etanol misturado à gasolina. A fala provocou reação imediata do setor e levou pelo menos seis entidades a se manifestarem publicamente de forma contrária à fala, chamando o episódio de “desinformação”.

Segundo aliados, Tarcísio telefonou para Marinho para tratar do assunto e pediu que o coordenador orientasse Flávio. O governador tem uma relação consolidada com setores ligados ao agronegócio em São Paulo. Nos bastidores, a reação do setor chegou a ser descrita como um momento em que o agronegócio ficou “em polvorosa”. O receio era de que a repercussão atingisse não apenas a candidatura de Flávio, mas também Tarcísio, justamente pela proximidade entre os dois.

No sábado (22), os dois estiveram juntos na Festa do Peão de Barretos, no interior paulista, onde participaram de agendas voltadas justamente a um público com forte presença do agronegócio.

Para pessoas próximas, porém, a preocupação de Tarcísio não representa uma interferência pontual. A avaliação é que o governador vem acompanhando de perto a construção do discurso de Flávio e acionando Marinho sempre que identifica algum tema capaz de produzir impacto negativo na campanha. O contato entre os dois, segundo aliados, é constante e tem sido uma das formas encontradas por Tarcísio para contribuir com a candidatura presidencial sem assumir diretamente a condução da campanha.

Como já mostrou a Jovem Pan, as agendas de Flávio e Tarcísio nem sempre tem sido coladas em São Paulo, apesar de eventos conjuntos também existirem. Internamente, a campanha de Tarcísio tem monitorado o voto “TarLula”, em cidades e regiões da capital em que o governador tem um voto acompanhado de apoio a Lula na corrida presidencial. Nesses casos, tanto o discurso como o teor das agendas – com Flavio ou não – também vem sendo monitorados. Em muitos desses casos, Tarcísio costuma não fazer menções à corrida ao Planalto e focar apenas no Estado de São Paulo.