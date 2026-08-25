Tarcísio cruza eleições de 2022 e 2024 para definir foco da campanha em SP

A campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está cruzando os resultados das eleições de 2022 e 2024 para definir onde pretende concentrar esforços na corrida pela reeleição. A equipe usa tanto a votação do próprio governador na disputa passada quanto o desempenho do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na eleição municipal para identificar regiões consideradas estratégicas na capital e na Grande São Paulo.

Apesar da intenção ser percorrer todo Estado, segundo aliados, haverá atenção especial aos locais em que Tarcísio teve desempenho abaixo da média em 2022 ou onde Nunes encontrou mais dificuldades para vencer no ano passado, principalmente já que faltam cerca de apenas 40 dias para o primeiro turno. Por isso, reuniões tem sido realizadas para definir as prioridades.

Na capital, entraram no radar bairros como Perus, Campo Limpo, São Luís, Capão Redondo, Bela Vista, Parelheiros, Cidade Tiradentes, Valo Velho, Grajaú e Piraporinha.

Bela Vista, Valo Velho e Piraporinha, por exemplo, foram as três zonas eleitorais em que Guilherme Boulos (PSOL) conseguiu superar Nunes na eleição municipal de 2024. Apesar disso, o prefeito foi reeleito no segundo turno e venceu em 54 das 57 zonas eleitorais da cidade.

O mesmo cruzamento aparece quando a equipe olha para a eleição estadual de 2022. Naquele pleito, Tarcísio perdeu para Fernando Haddad (PT) na capital. Entre os locais em que o petista teve vantagem estão justamente alguns dos bairros que agora aparecem no planejamento da campanha, como Bela Vista, Cidade Tiradentes, Perus, Piraporinha, Grajaú, Parelheiros e Capão Redondo.

A ideia é transformar o levantamento em agenda. Como mostrou a coluna, vereadores e deputados estaduais aliados foram escalados para ajudar a ampliar a presença política nessas regiões e mobilizar eleitores a partir do diagnóstico feito pela campanha.

Na região metropolitana, o ABC Paulista aparece entre os principais focos. Tarcísio teve uma vantagem mais expressiva apenas em Santo André. Outros locais em que o governador esteve com menor pontuação, como Diadema, devem receber atenção especial. Osasco também está no planejamento. A cidade, onde Haddad venceu Tarcísio em 2022, foi escolhida, inclusive, para o pontapé inicial da campanha pela reeleição. Nessa semana, o governador fará agendas de campanha em Itaquaquecetuba e Suzano.

Outro município que entrou no radar é Poá, onde a vantagem de Tarcísio sobre Haddad foi pequena e o resultado da eleição mostrou uma disputa mais equilibrada.

A estratégia, portanto, é identificar onde há espaço para crescimento e concentrar nesses locais parte das agendas e da mobilização da campanha. No interior, as pesquisas mostram boa vantagem para o atual governador.

Votos ‘TarLula’

A campanha tem identificado que há muitos bairros e municípios nessas regiões que não votam nas dobradinhas previstas, como no presidente Lula e Fernando Haddad ou em Flávio Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas. Há um voto que ficou internamente conhecido como “TarLula”, ou seja, em Lula para presidente e Tarcísio para governador. A ideia da equipe do governador é aproveitar essa oportunidade e ajustar o discurso para falas bastante propositivas e pouco políticas nesses lugares.