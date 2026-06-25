Abílio Brunini defende Flávio após briga com Michele: ‘Faz parte da construção política’

O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL-MT), saiu em defesa de Flávio Bolsonaro nesta quinta-feira (25) após o episódio que expôs publicamente o racha entre o senador e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em coletiva à imprensa na capital mato-grossense, Brunini minimizou o impacto do vídeo gravado por Michele e defendeu que Jair Bolsonaro agiu corretamente ao não intervir.

“O presidente respeita muito bem a opinião da Michelle e se ela decidiu emitir aquela opinião, está tudo certo”, disse o prefeito. Para Brunini, Flávio tem condições de contornar o desentendimento diretamente com a ex-primeira-dama. “Ele vai ter habilidades conscientes de poder reverter essa situação, conversar com a Michelle. Isso faz parte do diálogo, faz parte da construção política.”

O prefeito atribuiu a origem do atrito à disputa em torno da aliança com Ciro Nogueira no Ceará, e admitiu que também guarda ressalvas sobre algumas escolhas políticas da pré-campanha. Ainda assim, colocou o objetivo eleitoral acima das divergências pessoais. “Muitas vezes tive que superar essas decisões pessoais para pensar no bem maior. E o bem maior é conseguir conciliar o maior número possível de apoio para eleger o Flávio Bolsonaro como presidente do país.”

Brunini ainda fez um cálculo estratégico sobre o valor do Ceará nas urnas. Na avaliação dele, Ciro Gomes, como governador do estado, não vai apoiar Lula no primeiro ou no segundo turno, o que torna a aproximação com o campo político cearense um movimento racional para ampliar a base de votos além do eleitorado já consolidado.