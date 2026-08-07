Câmara retoma trabalhos em modo remoto às vésperas da campanha eleitoral

Decisão ocorre em um momento estratégico para governo e oposição, com pautas importantes em disputa e a campanha eleitoral começando oficialmente em 16 de agosto

Às vésperas da volta do recesso parlamentar, deputados foram informados nesta sexta-feira (7) de que as próximas sessões da Câmara serão realizadas de forma remota, pelo Infoleg. Com isso, não será necessário o comparecimento presencial dos parlamentares a Brasília.

A decisão ocorre em um momento estratégico para governo e oposição, com pautas importantes em disputa e a campanha eleitoral começando oficialmente em 16 de agosto. A tendência é de um Congresso mais esvaziado, com deputados concentrados nas bases eleitorais.

O movimento contrasta com a agenda do Conselho de Ética, que se reúne na terça-feira (11) para analisar quatro representações por suposta quebra de decoro contra Erika Hilton (PSOL-SP), Paulo Bilynskyj (PL-SP) e Rogério Correia (PT-MG), alvo de dois processos.

Os casos envolvem declarações consideradas ofensivas, conflitos na condução de comissão, publicação de imagem produzida por inteligência artificial e acusações de agressão durante a CPMI do INSS. A análise ocorre justamente na largada de um período em que a disputa eleitoral deve dominar a agenda dos parlamentares.