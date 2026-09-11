JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
3 em 1 | 16h00 - 18h00
Bruno Pinheiro

Aliados de Flávio veem investigação no STF como risco controlado

Nos bastidores da campanha, a avaliação é que o principal risco não está na existência formal da investigação, mas no conteúdo que ainda pode surgir
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro

Candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)
Candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) VINCENT BOSSON/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Fontes próximas à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) reagiram com otimismo à revelação de que o senador é investigado no STF em um dos braços do caso Banco Master, por causa das relações mantidas com Daniel Vorcaro, ex-controlador da instituição.

Articuladores políticos do PL ouvidos pelo titular desta coluna avaliam que o episódio produz um efeito político inesperado: reforça, na visão do grupo, a imagem de André Mendonça como um ministro que não atua de forma seletiva.

O argumento usado nos bastidores é que Mendonça autorizou uma investigação que alcança justamente o filho de Jair Bolsonaro, presidente responsável por indicá-lo ao Supremo.

Há também uma leitura mais pragmática no entorno de Flávio. Interlocutores consideram que um inquérito sob a relatoria de Mendonça representa, neste momento, um risco controlado para o senador e candidato à Presidência da República.

O caso ganhou nova dimensão após a retirada de sigilo de parte dos procedimentos ligados ao Banco Master. A documentação tornou públicas informações sobre as tratativas entre Flávio e Vorcaro relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse, que retrata a trajetória de Jair Bolsonaro.

Nos bastidores da campanha, a avaliação é que o principal risco não está na existência formal da investigação, mas no conteúdo que ainda pode surgir com o avanço das apurações e com a exposição pública dos documentos do caso.

Assuntos

continue lendo

Candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro Política Flávio Bolsonaro era interlocutor direto de Vorcaro para Dark Horse, aponta PF Afirmação da Polícia Federal consta em documento enviado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF)
  1. Líder do PL pede reunião urgente no Senado para discutir crise no STF Bruno Pinheiro · há 26 minutos
  2. Como a PF provou, segundo a segundo, que Vorcaro mandava prints a Moraes Bruno Pinheiro · há 3 horas
  3. PF diz que servidores do BC atuaram como consultores informais contratados por Vorcaro Matheus Alleoni · há 9 horas
  4. Segurança do Master tentou barrar entrada da PF durante operação, diz relatório Bruno Pinheiro · há 16 horas