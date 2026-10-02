PM troca tornozeleira eletrônica de Bolsonaro durante prisão domiciliar
A Polícia Militar do Distrito Federal trocou a tornozeleira eletrônica usada por Jair Bolsonaro durante o cumprimento da prisão domiciliar.
A substituição ocorreu no dia 29 de setembro, entre 16h20 e 16h40, segundo relatório encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).
De acordo com o documento, uma equipe do Cime fez a troca do dispositivo de monitoração eletrônica. Também foi necessário utilizar o celular de uma policial penal para realizar a vinculação e a desvinculação das tornozeleiras no sistema.
O relatório não registra rompimento, violação ou defeito no equipamento. O documento informa apenas a substituição durante a rotina de monitoramento do ex-presidente.
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