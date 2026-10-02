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Bruno Pinheiro

PM troca tornozeleira eletrônica de Bolsonaro durante prisão domiciliar

Substituição ocorreu no dia 29 de setembro, entre 16h20 e 16h40, segundo relatório encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes
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Ex-presidente Jair Bolsonaro no quintal da casa onde ele cumpre prisão domiciliar, em setembro do ano passado
Ex-presidente Jair Bolsonaro no quintal da casa onde ele cumpre prisão domiciliar, em setembro do ano passado WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

A Polícia Militar do Distrito Federal trocou a tornozeleira eletrônica usada por Jair Bolsonaro durante o cumprimento da prisão domiciliar.

A substituição ocorreu no dia 29 de setembro, entre 16h20 e 16h40, segundo relatório encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

De acordo com o documento, uma equipe do Cime fez a troca do dispositivo de monitoração eletrônica. Também foi necessário utilizar o celular de uma policial penal para realizar a vinculação e a desvinculação das tornozeleiras no sistema.

O relatório não registra rompimento, violação ou defeito no equipamento. O documento informa apenas a substituição durante a rotina de monitoramento do ex-presidente.

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