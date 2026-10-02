Bacellar pede a Moraes que julgamento no STF seja presencial
A defesa de Rodrigo Bacellar pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que retire do plenário virtual o julgamento marcado para este mês e leve a análise para uma sessão presencial da Primeira Turma.
O pedido foi apresentado nesta sexta-feira (2). A defesa argumenta que a mudança de formato permitiria eventual manifestação dos advogados caso surjam questões de ordem ou de fato durante o julgamento.
O processo está previsto para ser analisado no ambiente virtual entre os dias 9 e 19 de outubro.
A solicitação será decidida por Moraes, relator do caso.
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