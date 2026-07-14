Bolsonaristas resistem a Michelle como porta-voz de Jair no lugar de Flávio

Michelle tem evitado contato com o senador mesmo durante as visitas recentes dele ao ex-presidente, hoje em prisão domiciliar

A proibição imposta a Flávio Bolsonaro (PL) de visitar o pai tem provocado um novo racha entre Michelle Bolsonaro e aliados da família. Reservadamente, e em alguns casos até publicamente, políticos do entorno bolsonarista têm resistido a aceitar a ex-primeira-dama como nova porta-voz de Jair Bolsonaro, papel até então exercido pelo filho mais velho.

O ministro Alexandre de Moraes suspendeu por 90 dias as visitas de Flávio ao pai.

Michelle tem evitado contato com o senador mesmo durante as visitas recentes dele ao ex-presidente, hoje em prisão domiciliar. Se confirmada como a nova interlocutora oficial de Bolsonaro, ela deve encontrar dificuldade para que aliados deem o mesmo crédito às falas repassadas por ela como davam às de Flávio.