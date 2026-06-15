Câmara autoriza sessões remotas e mantém votações na semana de São João

Medida permite que parlamentares votem de seus estados para garantir o avanço de pautas prioritárias antes do recesso de julho

A Câmara dos Deputados liberou o sistema de votação remota via Infoleg para todas as sessões deliberativas até o início do recesso parlamentar, previsto para meados de julho. A decisão foi comunicada aos deputados federais nesta segunda-feira (15) e a Jovem Pan teve acesso ao documento.

O comunicado, resultado de reunião do Colégio de Líderes realizada no dia 9 de junho, informa ainda que haverá sessões deliberativas em todas as semanas do período, inclusive na semana do feriado de São João, no dia 24 de junho, data em que parlamentares costumam retornar aos seus estados de origem para compromissos políticos e eventos regionais.

A liberação do voto remoto permite que deputados participem das votações sem necessidade de presença física no plenário da Câmara, em Brasília. O sistema Infoleg, plataforma digital da Casa, já havia sido utilizado durante a pandemia de Covid-19 e voltou a ser acionado em situações específicas nos anos seguintes.

A medida ocorre em momento de pauta carregada na Câmara. Entre os itens pendentes estão o projeto que regulamenta as especificidades das categorias no fim da escala 6×1 e a medida provisória do piso mínimo do frete, com prazo de validade até 16 de julho.