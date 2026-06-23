Campanha ‘Porta-Voz do Lula’ envia tarefas por WhatsApp, mas não engaja como esperado

Entre as ações registradas por esta coluna, os membros receberam o jingle "Lula Joga pelo Brasil" com orientação para curtir, comentar o clipe e repostar nos stories do Instagram

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva montaram uma estrutura de mobilização digital batizada de “Porta-Voz do Lula” para engajar apoiadores nas redes sociais, mas a iniciativa não tem produzido o efeito esperado pelas lideranças de esquerda. Esta coluna acompanhou o funcionamento da plataforma nos últimos dias e teve acesso às dinâmicas internas da comunidade.

O mecanismo é simples: o apoiador é direcionado a um grupo de WhatsApp e passa a receber, diariamente, tarefas de engajamento, chamadas de “missões”. O material inclui correntes de compartilhamento, áudios de ministros e de líderes aliados no Congresso Nacional.

Entre as ações registradas por esta coluna, os membros receberam o jingle “Lula Joga pelo Brasil” com orientação para curtir, comentar o clipe e repostar nos stories do Instagram. Em data de jogo da seleção brasileira, a comunidade recebeu uma foto do presidente com a camisa da CBF, apelidada de “Lula da Sorte”, com instrução para encaminhar a mensagem a pelo menos cinco contatos.

Nesta terça-feira (23), a missão da semana mira a PEC que propõe o fim da escala 6×1. A mensagem enviada ao grupo diz: “Porta-voz, se você assim como o presidente Lula também acredita que o fim da escala 6×1 é urgente, participe dessa grande mobilização.” O texto vinha acompanhado de áudio da deputada federal Erika Hilton e de outros parlamentares, com instruções sobre como os apoiadores devem se posicionar nas redes.

Militantes ouvidos por esta coluna, em caráter reservado, descrevem o engajamento como abaixo do esperado e apontam um tom excessivamente artificial nas mensagens. A esquerda tem buscado modernizar sua atuação digital e construir uma base mobilizada para as eleições de 2026, mas ainda enfrenta dificuldade para superar a oposição na disputa pelas plataformas. Lula tem ampliado progressivamente sua aposta na comunicação digital e mirado o eleitorado jovem como peça central da estratégia para a corrida presidencial.