Real Time Big Data: Furlan lidera disputa pelo governo do Amapá

A liderança de Furlan aparece em todos os grupos ouvidos pela pesquisa: entre homens e mulheres, em todas as faixas de idade e renda, e nas três regiões do estado

Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data mostra o médico Dr. Furlan (PSD) na liderança da corrida ao governo do Amapá. Ele tem 66% das intenções de voto no cenário estimulado, ante 30% do atual governador, Clécio Luís (União Brasil), que tenta a reeleição. Brancos, nulos e indecisos somam 4%.

No formato espontâneo, quando o entrevistado responde sem ver uma lista de nomes, a vantagem de Furlan diminui, mas persiste: 37% a 22%. Nesse caso, 40% dos entrevistados não opinaram ou anularam o voto.

A liderança de Furlan aparece em todos os grupos ouvidos pela pesquisa: entre homens e mulheres, em todas as faixas de idade e renda, e nas três regiões do estado. A margem mais apertada está no interior do Amapá, fora da capital, onde ele tem 46% contra 44% do adversário.

O levantamento também mediu a rejeição dos candidatos. Enquanto 45% dos entrevistados dizem que votariam “com certeza” em Furlan, apenas 19% afirmam o mesmo sobre Clécio Luís, que tem 47% de rejeição declarada.

Sobre a gestão de Clécio Luís à frente do governo, 55% aprovam e 41% desaprovam.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número AP-02970/2026. Foram ouvidos 1.600 eleitores entre 19 e 23 de julho, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.