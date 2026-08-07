Indicado ao Senado por Roraima, Hélio Lopes registra candidatura como “Hélio Bolsonaro”

Aliado de longa data de Jair Bolsonaro, Hélio costuma se apresentar como “irmão” do ex-presidente, apesar de não haver parentesco entre os dois

O deputado federal Hélio Lopes (PL) transferiu seu domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para Roraima e registrou candidatura ao Senado pelo estado nas eleições de 2026. No DivulgaCandContas, sistema da Justiça Eleitoral, o parlamentar aparece com o nome de urna Hélio Bolsonaro e o número 222.

A mudança ocorre após Hélio ser indicado para disputar uma das vagas de Roraima no Senado. Ele construiu sua trajetória política no Rio de Janeiro, onde foi eleito deputado federal em 2018 e voltou a concorrer ao cargo em 2022. Antes disso, disputou eleições como Hélio Negão para vereador e deputado federal.

Aliado de longa data de Jair Bolsonaro, Hélio costuma se apresentar como “irmão” do ex-presidente, apesar de não haver parentesco entre os dois. A relação próxima também foi explorada politicamente durante o período de prisão domiciliar de Bolsonaro, quando o deputado participou de mobilizações e promoveu orações noturnas na portaria do condomínio do ex-presidente.

Na declaração apresentada à Justiça Eleitoral, Hélio informou patrimônio de R$ 36 mil, formado por duas casas em Nova Iguaçu (RJ), declaradas pelo valor de R$ 18 mil cada.

Ao adotar “Bolsonaro” como nome de urna e trocar o Rio por Roraima na disputa de 2026, Hélio busca levar para a corrida ao Senado a identificação política que mantém há anos com o ex-presidente.