Cancelamento de plenário no STF em meio à crise não acontecia há 17 anos
O cancelamento da sessão do plenário do STF nesta quarta-feira (9), em meio à escalada da crise na Corte, chamou atenção nos bastidores do tribunal.
Servidores mais antigos do Supremo relataram à coluna não se lembrarem de uma decisão como essa nos últimos anos. O precedente semelhante encontrado ocorreu em abril de 2009, há 17 anos, após o histórico bate-boca entre Gilmar Mendes, então presidente da Corte, e Joaquim Barbosa. No dia seguinte ao confronto, os ministros se reuniram a portas fechadas e a sessão do plenário foi cancelada.
Agora, Edson Fachin decidiu suspender a sessão prevista para esta tarde no mesmo dia em que Flávio Dino determinou a reintegração de Andrei Rodrigues ao comando da Polícia Federal, revertendo o afastamento determinado por André Mendonça.
O cancelamento ocorre no momento em que a crise, inicialmente concentrada no embate entre Mendonça e Alexandre de Moraes, avançou sobre outros integrantes do Supremo e atingiu diretamente a cúpula da Polícia Federal.
Outros cancelamentos ocorreram nesses 17 anos por questões de calendário e organização dos trabalhos. O caráter atípico do episódio desta quarta está justamente no contexto de uma crise aberta entre integrantes da Corte.
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