Cleitinho nega acordo e mantém pré-candidatura em Minas: ‘Não desisti de nada’

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) usou a tribuna do Plenário do Senado Federal na quarta-feira (10) para desmentir informações de que teria desistido de disputar o governo de Minas Gerais em 2026. O parlamentar negou qualquer acordo para abrir mão da pré-candidatura e classificou as notícias como falsas. “Não desisti, não fiz nenhum alinhamento para não ser candidato. Não tem nada disso”, afirmou.

Cleitinho direcionou críticas ao grupo político que controla o Executivo estadual há décadas, sem citar nomes. “Fica falando que eu estou com medo de pegar um Estado que está quebrado. São os mesmos que quebraram o Estado e querem continuar tomando conta”, disse. Para ele, a narrativa sobre um eventual recuo revela o “desespero” dos adversários.

O senador condicionou a candidatura à vontade de Deus e ao desempenho nas pesquisas, e lembrou que as convenções partidárias só ocorrem em agosto. “Eu não estou à venda. Entrei na política por propósito. Quem me colocou foi o povo e Deus, e quem vai decidir é o povo e Deus”, encerrou.