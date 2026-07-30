Damares e Celina confirmam Michelle e Bia Kicis como candidatas ao Senado do DF

Ex-primeira-dama apareceu ao lado da governadora e da senadora em banner na convenção estadual do Republicanos

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), confirmaram nesta quinta-feira (30) que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) serão candidatas ao Senado.

Durante convenção estadual do Republicanos, Damares falou ao lado de Bia Kicis. “Imagine, Bia. Eu, você e Michelle Bolsonaro. Essas três mulheres juntas ajudando a Celina e o Gustavo [Rocha] a governar o DF”, declarou a senadora.

Damares ainda disse à deputada que, se ela quisesse mudar para o Republicanos, a legenda a acolheria.

Celina criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, na sequência, afirmou que Bia e Michelle “defenderão e honrarão” pautas de oposição na Casa Alta.

“Se vocês olharem o que está virando o nosso país. A picanha que nunca chegou. As contas que estão em casa para pagar. Os juros de banco que chegam a 15% e 16% ao ano. E é isso que essas mulheres, no Senado Federal, Michelle e Bia, vão defender e vão honrar”, declarou a governadora do DF.

Com a candidatura indefinida, Michelle apareceu em banner com Damares e Celina. A peça instalada ao lado do palco principal reacendeu a expectativa de a ex-primeira-dama disputar assento no Senado.

O aceno também tem explicação política: longe da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama tem se aproximado de Celina Leão e declarou apoio à candidatura da governadora, movimento que a colocou lado a lado com aliados da chefe do Executivo do Distrito Federal, mesmo sem palanque oficial.

O mistério sobre o futuro eleitoral de Michelle deve começar a se desfazer no próximo domingo (2), quando a ala do Distrito Federal do Partido Liberal (PL) fará sua própria convenção.