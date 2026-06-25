Deputado do PL é alvo de buscas da PF por suposto desvio de emendas

As investigações apontam para um esquema de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro operado por uma organização criminosa

A Polícia Federal cumpriu 18 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (25) contra o deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e suspeitos de desviar emendas do orçamento secreto. A operação, batizada de “Afluente” e autorizada pelo ministro do STF Flávio Dino, alcançou endereços no Distrito Federal, em Goiás e no Maranhão.

As investigações apontam para um esquema de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro operado por uma organização criminosa. Segundo a PF, os valores teriam sido movimentados por meio da Codevasf e direcionados a empresas supostamente vinculadas ao grupo investigado.

A Jovem Pan identificou o deputado Josimar Cunha Rodrigues, o Maranhãozinho, no quadro de sócios de uma construtora sediada na cidade de Maranhãozinho, no Maranhão, com situação cadastral ativa na Receita Federal. Segundo informações disponíveis na internet, a empresa atua em obras de infraestrutura viária, com serviços de pavimentação asfáltica, terraplenagem e drenagem, além de construção e restauração de rodovias.

Durante o cumprimento dos mandados, dinheiro em espécie foi apreendido em um dos endereços ligados ao deputado. O valor ainda não havia sido contabilizado pelas autoridades até o fechamento desta reportagem.

Maranhãozinho já havia sido condenado pelo STF em março por desvio de emendas. No processo, a PGR afirmou que ele coordenava a destinação dos recursos, monitorava a liberação das verbas, controlava planilhas de pagamento e cobrava propina. O parlamentar está licenciado do mandato na Câmara.

Se confirmada a participação dos investigados, eles poderão responder por corrupção passiva e ativa, peculato, lavagem de capitais e organização criminosa. A reportagem buscou contato com a defesa do deputado, mas não obteve retorno até a publicação.