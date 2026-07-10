Emenda bloqueada pelo STF beneficiou Mogi das Cruzes, berço político de Valdemar

A emenda foi empenhada em novembro de 2025 e consta na tabela anexa à decisão

Entre as 21 emendas parlamentares que embasaram o bloqueio de R$ 119,2 milhões em bens do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, determinado pelo ministro Flávio Dino, está uma indicação de R$ 3 milhões para Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. A cidade é a base política do dirigente e foi comandada três vezes por seu pai, Valdemar Costa Filho, que também foi secretário de Abastecimento na gestão de Paulo Maluf na Prefeitura de São Paulo, entre 1993 e 1996.

A emenda foi empenhada em novembro de 2025 e consta na tabela anexa à decisão, que cruza planilhas apreendidas com registros do Portal da Transparência. Além de Mogi das Cruzes, São Paulo concentra a maior parte dos municípios beneficiados: Guaimbê, Macedônia, Iepê, Ilha Solteira, Santa Fé do Sul, Suzano, Ubatuba, Bebedouro, Caraguatatuba e Presidente Venceslau. Também aparecem cidades da Bahia (Morro do Chapéu, Itaguaçu da Bahia e Porto Seguro), do Paraná (Cafelândia), do Rio de Janeiro (a capital) e do Pará (Dom Eliseu).

Os valores variam de R$ 220 mil, repassados a municípios como Macedônia e Ilha Solteira, a R$ 24,9 milhões destinados a Porto Seguro (BA), o maior repasse individual da lista. Suzano concentrou o maior volume por município, com duas emendas de Saúde somando R$ 26,8 milhões, ambas empenhadas em 26 de junho de 2024.

Flávio Dino determinou ainda que a Câmara dos Deputados apresente, em até dez dias, todos os documentos de tramitação interna das emendas listadas, de forma individualizada e organizada por indicação.

A Jovem Pan tenta contato com Valdemar. O espaço está aberto para manifestação.