Flávio Bolsonaro defende castração química para estupradores e ensino técnico gratuito em convenção do PL no DF

Flávio também criticou o atual governo na área educacional, acusando a gestão petista de desincentivar o avanço intelectual da população

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) participou neste domingo (2) da convenção do partido no Distrito Federal, ao lado da esposa, a cirurgiã-dentista Fernanda Bolsonaro. No discurso, ele detalhou promessas para as áreas de educação, segurança pública e autonomia econômica das mulheres.

Sobre ensino técnico, Flávio disse que pretende ampliar parcerias com empresas para viabilizar formação profissionalizante e financiamento estudantil com condições facilitadas. “Vocês vão poder estudar e só vão restituir o financiamento de vocês quando tiverem um emprego garantido, a taxas bem menores e por um longuíssimo prazo”, afirmou, citando a própria formação técnica em eletrônica como referência.

Na segurança pública, prometeu endurecimento penal. Defendeu a redução da maioridade penal para crimes de estupro contra menores de 14 anos e a castração química para estupradores. “A gente vai ser tolerância zero com criminosos”, disse, prometendo também parcerias com estados para proteção a mulheres vítimas de violência doméstica.

Já sobre autonomia econômica feminina, o candidato citou a plataforma Gov.br como aposta central de seu governo, prometendo qualificação profissional conectada diretamente à demanda de empresas. “A nossa plataforma Gov.br vai ser o maior programa de mobilidade social da história desse Brasil”, declarou, citando o universo de mais de 10 milhões de empreendedoras no país.

Flávio também criticou o atual governo na área educacional, acusando a gestão petista de desincentivar o avanço intelectual da população por interesse eleitoral. “O atual governo fala assim: quanto mais estudado e inteligente for o povo brasileiro, menos vota no PT”, disse, prometendo uma política de recompensas por avanços educacionais dos brasileiros.