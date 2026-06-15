Flávio Bolsonaro lança Hélio Lopes como pré-candidato ao Senado por Roraima

Parlamentar pelo Rio de Janeiro e um dos aliados mais virtuosos de Jair Bolsonaro na Câmara, Hélio foi levado para Roraima a partir de um convite do ex-presidente Jair Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) gravou vídeo direcionado aos eleitores de Roraima no qual apresentou o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) como pré-candidato ao Senado em 2026. Parlamentar pelo Rio de Janeiro e um dos aliados mais virtuosos de Jair Bolsonaro na Câmara, Hélio foi levado para Roraima a partir de um convite do ex-presidente para construir o projeto político no estado.

“Estou com o nosso pré-candidato ao Senado, Hélio Lopes, alguém da nossa total confiança, um fiel escudeiro do presidente Bolsonaro”, afirmou Flávio, que também destacou a relação de mais de 30 anos com a família do deputado. “É uma honra poder ajudar nessa missão”, disse.

O senador reforçou ainda a importância de ampliar a base conservadora no Congresso. “O Hélio vai fazer parte dessa tropa que vai ajudar a transformar o Brasil e levar a mudança e a esperança de volta para o povo de Roraima”, declarou.