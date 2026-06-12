Janones recruta ‘porta-vozes de Lula’ para minar Flávio nas redes sociais

Deputado convoca apoiadores para grupo de WhatsApp com “missões” digitais e afirma ter aval do presidente; iniciativa expõe estratégia do PT de organizar militância online para 2026

O deputado federal André Janones (Rede-MG) convocou publicamente sua base de apoiadores para integrar uma rede organizada de defesa do governo Lula nas redes sociais, com foco direto em atacar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em vídeo divulgado nas redes sociais, Janones anunciou a criação de um grupo de WhatsApp sob o domínio “portavozdolula.com.br” e prometeu enviar “missões” aos cadastrados para rebater publicações da oposição.

“Chega de deixar esse vagabundo do Flávio Bolsonaro mentir sobre o Lula. Tá na hora da gente reagir. Acabei de falar com o presidente Lula e agora nós vamos pra cima”, disse Janones, que afirmou ter consultado o presidente antes de lançar a iniciativa. O parlamentar prometeu ainda que Lula participará pessoalmente do grupo e conversará diretamente com quem recrutar mais apoiadores para a rede.

A iniciativa expõe uma estratégia crescente do PT de organizar apoiadores como porta-vozes digitais do governo, treinados para responder críticas e amplificar a comunicação oficial nas redes sociais. O movimento mira especialmente Flávio Bolsonaro, que intensificou ataques ao governo nas plataformas digitais em meio à corrida pela indicação presidencial do campo bolsonarista em 2026.