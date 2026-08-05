Kiko Caputo terá delegado da PCDF como vice na disputa pelo governo do DF

Novo fecha chapa majoritária no Distrito Federal no último dia do prazo eleitoral e aposta em nome ligado à segurança pública

O Partido Novo fechou nesta quarta-feira (5) sua chapa majoritária no Distrito Federal, com o delegado da Polícia Civil Rafael Sampaio na vaga de vice-governador ao lado de Kiko Caputo. A definição ocorreu no último dia do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para a formalização das candidaturas majoritárias de 2026.

Sampaio é delegado da PCDF há cerca de 20 anos e já passou por cargos na administração federal, incluindo a chefia de gabinete e a secretaria-executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República. Também atuou como assessor de Relações Institucionais da corporação e comandou a 38ª Delegacia de Polícia, em Vicente Pires. Em 2022, disputou uma vaga na Câmara dos Deputados e obteve 11.762 votos, insuficientes para a eleição.

A escolha reforça a aposta do partido em capitalizar politicamente o tema da segurança pública, um dos principais nas pesquisas de intenção de voto no Distrito Federal nos últimos pleitos. “Precisamos enfrentar problemas que afetam diretamente a vida dos cidadãos com planejamento, gestão e valorização das instituições”, disse Sampaio, ao comentar sua indicação.

Caputo, por sua vez, associou a escolha do vice a uma promessa de campanha voltada aos servidores públicos. “Queremos construir um governo que reconheça a importância dos profissionais que prestam serviços essenciais à população. A valorização das carreiras públicas será um dos pilares da nossa gestão”, afirmou.

Com a definição, a chapa do Novo no Distrito Federal está composta por Caputo ao Executivo, Sampaio na vice-governança e o desembargador aposentado Sebastião Coelho na disputa por uma vaga no Senado.