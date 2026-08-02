Wellington Fagundes fecha chapa em MT com MDB e defende vice de Tereza Cristina a Flávio Bolsonaro

Pela chapa, Fagundes disputa o governo estadual, enquanto José Medeiros concorre ao Senado pelo PL e a deputada Janaína Riva, do MDB, também disputa uma vaga na Casa

O senador Wellington Fagundes (PL), já homologado candidato ao governo de Mato Grosso, confirmou a coligação do partido com o MDB no estado durante a convenção nacional do PL em Brasília, neste domingo (2). “Mato Grosso também já definimos, junto com o Partido Nacional do Estado, por isso já está definida também a nossa coligação em Mato Grosso”, disse.

Pela chapa, Fagundes disputa o governo estadual, enquanto José Medeiros concorre ao Senado pelo PL e a deputada Janaína Riva, do MDB, também disputa uma vaga na Casa. “Teremos a minha candidatura como governador pelo PL, também José Medeiros, candidato a senador, e a deputada Janaína Riva como candidata a senadora do MDB”, afirmou. Segundo o senador, outros partidos ainda devem se somar à coligação, tanto na composição da chapa de vice quanto nas suplências ao Senado.

Fagundes também defendeu o nome de Tereza Cristina como vice na chapa presidencial de Flávio Bolsonaro, citando a tradição política da senadora em Mato Grosso e o histórico do avô dela, Fernando Corrêa da Costa, ex-governador do estado. “A Tereza Cristina é extremamente competente, foi ministra, tem uma tradição política no Mato Grosso”, afirmou, dizendo ter conversado sobre o tema com Valdemar Costa Neto e Rogério Marinho durante a convenção.