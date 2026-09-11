Líder do PL pede reunião urgente no Senado para discutir crise no STF
O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), pediu nesta sexta-feira (11) ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a convocação urgente de uma reunião do Colégio de Líderes para discutir a crise envolvendo o STF.
No ofício, Portinho cita a gravidade das recentes notícias envolvendo integrantes da corte e afirma que o Senado não pode ficar alheio ao caso. O senador menciona alegações de advocacia administrativa, tráfico de influência e eventual corrupção, mas ressalta que qualquer responsabilidade deve ser apurada com respeito ao devido processo legal.
Portinho também lembra que cabe ao Senado processar e julgar ministros do Supremo por crimes de responsabilidade e afirma que mais de uma centena de pedidos de impeachment aguardam análise na Casa.
O líder do PL pede que os senadores discutam possíveis providências e definam uma posição institucional diante da crise.
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