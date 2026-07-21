Lindbergh diz que green card de Eduardo Bolsonaro é ‘recompensa’ por articulação contra o Brasil

Eduardo deixou o Brasil e passou a atuar nos Estados Unidos em articulações junto a aliados do presidente Donald Trump

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou nesta segunda-feira (20) que a concessão do green card ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seria uma “recompensa” pela atuação política dele nos Estados Unidos. A declaração foi feita após a divulgação de que o parlamentar recebeu autorização de residência permanente no país.

Segundo Lindbergh, Eduardo teria atuado em defesa de interesses norte-americanos ao buscar apoio de autoridades dos EUA contra decisões de instituições brasileiras. O petista citou as articulações por sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), além do apoio às tarifas aplicadas pelo governo americano sobre produtos brasileiros.

“Ele agora pode ficar lá, trabalhar, estudar. É uma recompensa pelos serviços prestados aos Estados Unidos”, afirmou Lindbergh.

O deputado do PT também relembrou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF ao comentar a permanência de Eduardo no exterior. Ele disse que o parlamentar “não poderia voltar” ao Brasil sem enfrentar consequências judiciais. Eduardo Bolsonaro, porém, não é réu nem foi condenado no processo envolvendo o pai.

Eduardo deixou o Brasil e passou a atuar nos Estados Unidos em articulações junto a aliados do presidente Donald Trump. O deputado afirma que sua atuação no exterior teve como objetivo denunciar o que classifica como perseguição política contra Jair Bolsonaro e integrantes da direita brasileira.