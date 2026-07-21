Renan Santos cumpre agenda em MT com escolta da PF após ser oficializado candidato à Presidência

Durante a passagem pelo Estado, Renan participou da convenção estadual do Missão, que confirmou a candidatura de Rafaell Milas ao governo de Mato Grosso

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, cumpriu agenda em Cuiabá, Mato Grosso, nesta segunda-feira (20), após ter o nome oficializado pela legenda para a disputa pelo Palácio do Planalto nas eleições de 2026.

Durante a passagem pelo Estado, Renan participou da convenção estadual do Missão, que confirmou a candidatura de Rafaell Milas ao governo de Mato Grosso. O encontro foi realizado em formato online e sem transmissão ao vivo.

Após a oficialização da candidatura presidencial, Renan passou a contar com escolta da Polícia Federal. A medida integra protocolos de segurança adotados para candidatos ao cargo de presidente, conforme avaliações de risco e procedimentos da corporação.

A agenda em Mato Grosso marcou uma das primeiras aparições públicas de Renan Santos após a definição do Missão para a disputa nacional. O partido também avançou na consolidação das candidaturas estaduais para o pleito de 2026.