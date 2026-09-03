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Bruno Pinheiro

Ministro Zanin é eleito para segundo mandato como substituto do TSE 

Ministro inicia novo biênio na corte eleitoral
Bruno Pinheiro

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Zanin durante julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1 Antonio Augusto/STF
Zanin durante julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1 Antonio Augusto/STF Antonio Augusto/STF

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito, na sessão plenária desta quinta-feira (3), para um novo mandato de dois anos como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Zanin ocupa o cargo desde agosto de 2024. 

“Agradeço pela votação e pela honrosa recondução”, disse Zanin. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, desejou ao colega um segundo biênio produtivo como ministro substituto da corte eleitoral. 

Composição do TSE 

O TSE é formado por sete ministros titulares e sete substitutos. Entre os titulares, três são ministros do STF, dois são ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois são juristas representantes da advocacia. A mesma proporção é adotada entre os ministros substitutos. 

Os ministros indicados pelo STF e pelo STJ cumprem mandato de dois anos, permitida uma recondução por igual período. 

Atualmente, nas vagas destinadas ao STF, o TSE é composto pelo ministro Nunes Marques, presidente da corte, e pelos ministros André Mendonça e Dias Toffoli, como titulares. Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin ocupam as vagas de ministros substitutos.

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