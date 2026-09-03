Ministro Zanin é eleito para segundo mandato como substituto do TSE 

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito, na sessão plenária desta quinta-feira (3), para um novo mandato de dois anos como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Zanin ocupa o cargo desde agosto de 2024.



“Agradeço pela votação e pela honrosa recondução”, disse Zanin. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, desejou ao colega um segundo biênio produtivo como ministro substituto da corte eleitoral.

Composição do TSE

O TSE é formado por sete ministros titulares e sete substitutos. Entre os titulares, três são ministros do STF, dois são ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois são juristas representantes da advocacia. A mesma proporção é adotada entre os ministros substitutos.



Os ministros indicados pelo STF e pelo STJ cumprem mandato de dois anos, permitida uma recondução por igual período.



Atualmente, nas vagas destinadas ao STF, o TSE é composto pelo ministro Nunes Marques, presidente da corte, e pelos ministros André Mendonça e Dias Toffoli, como titulares. Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin ocupam as vagas de ministros substitutos.