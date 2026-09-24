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Arruda já gastou R$ 2,3 milhões em campanha antes de TSE barrar candidatura

A prestação de contas de Arruda registrava, até 18 de setembro, R$ 2.326.132,44 em despesas contratadas. Desse total, R$ 1.483.353,69 já haviam sido efetivamente pagos
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Candidato ao governo do DF, José Roberto Arruda
José Roberto Arruda Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

José Roberto Arruda (PSD) chegou à decisão desta quinta-feira (24) do TSE com R$ 2,3 milhões em despesas de campanha já contratadas na disputa pelo Governo do Distrito Federal.

O tribunal rejeitou, por 5 votos a 2, o recurso do ex-governador e manteve o indeferimento do registro de sua candidatura.

A prestação de contas de Arruda registrava, até 18 de setembro, R$ 2.326.132,44 em despesas contratadas. Desse total, R$ 1.483.353,69 já haviam sido efetivamente pagos.

Ao mesmo tempo, a candidatura havia recebido R$ 3,315 milhões em recursos. A maior parcela, de R$ 3 milhões, veio da direção nacional do PSD.

O principal destino do dinheiro foi a militância e mobilização de rua, com R$ 1,32 milhão, o equivalente a 56,8% das despesas declaradas. Também aparecem gastos de cerca de R$ 204 mil com criação e inclusão de páginas na internet, R$ 170 mil com impulsionamento de conteúdo, R$ 128,6 mil com material impresso e R$ 100 mil com serviços advocatícios.

Entre os maiores fornecedores declarados estão o Facebook Serviços Online do Brasil, com R$ 220 mil, e a Portes Serviços de Marketing Direto, com R$ 150 mil.

Os gastos foram assumidos enquanto Arruda ainda recorria à Justiça Eleitoral para permanecer na disputa. Com a decisão desta quinta, o TSE manteve o entendimento de que o ex-governador está inelegível por condenações colegiadas por improbidade administrativa alcançadas pela Lei da Ficha Limpa.

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