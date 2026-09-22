PF encontra adega com 150 garrafas e vinhos de até US$ 15 mil em cobertura ligada a Vorcaro

A adega foi localizada no terceiro pavimento da cobertura. A quantidade e o valor dos rótulos chamaram a atenção dos policiais, que produziram um documento específico sobre o achado

Um relatório da Polícia Federal obtido pela Jovem Pan mostra que agentes encontraram uma adega com cerca de 150 garrafas de bebidas de alto valor durante buscas em uma cobertura triplex no bairro Belvedere, área nobre de Belo Horizonte. O imóvel foi alvo de mandado expedido contra Daniel Bueno Vorcaro no inquérito que investiga operações envolvendo o Banco Master e o BRB.

A busca ocorreu em novembro de 2025. Segundo o documento, o apartamento ocupa do 21º ao 23º andar do edifício e era habitado por Fabíola de Almeida Macedo Vorcaro, identificada pelos investigadores como ex-mulher de Daniel Vorcaro. Ela estava no local quando os agentes chegaram ao imóvel.

A adega foi localizada no terceiro pavimento da cobertura. A quantidade e o valor dos rótulos chamaram a atenção dos policiais, que produziram um documento específico sobre o achado. A PF afirma que fez consultas na internet e verificou que algumas das bebidas tinham elevado valor de mercado.

Entre as garrafas fotografadas pelos investigadores aparecem rótulos como Pétrus e Château Mouton Rothschild. Em uma das pesquisas anexadas ao procedimento, uma garrafa de Pétrus 1994 aparece com valor de aproximadamente US$ 15,6 mil. A documentação também registra exemplares de Mouton Rothschild com preços de milhares de reais, incluindo ofertas superiores a R$ 30 mil por garrafa.

Os valores não representam uma perícia nem uma avaliação formal de toda a coleção. São referências encontradas pelos próprios investigadores em consultas de mercado para demonstrar o padrão das bebidas localizadas no imóvel. O relatório não apresenta uma estimativa do valor total das cerca de 150 garrafas.

A diligência também encontrou outros bens no endereço. Cinco veículos de luxo estavam nas vagas vinculadas à cobertura. Segundo a PF, embora os automóveis estivessem registrados em nome de terceiros, Fabíola afirmou que eles haviam sido deixados no local por Vorcaro. Também foram relacionados documentos, uma agenda com a inscrição “Banco Máxima” e diversas obras e peças de decoração.

A busca integra a investigação sobre supostos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional relacionados às operações entre Banco Master e BRB. O relatório registra linhas de investigação da PF e não representa conclusão definitiva sobre eventual responsabilidade criminal.