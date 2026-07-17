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Bruno Pinheiro

Moraes marca depoimento de Flávio Bolsonaro sobre suposta calúnia contra Lula

O senador é investigado por uma publicação em que afirmou que o presidente Lula seria “delatado” pelo então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por supostos crimes
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro

Ministro Alexandre de Moraes, do STF
Ministro Alexandre de Moraes, do STF TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para 28 de julho, às 14h, o depoimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no inquérito que investiga uma publicação feita pelo parlamentar na rede social X contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão foi tomada após a Polícia Federal informar que tentou, por diversos dias, definir uma data para a oitiva em conjunto com a defesa. Segundo a corporação, foram oferecidos diferentes horários e até a possibilidade de realização por videoconferência. Os advogados, no entanto, pediram a prorrogação do prazo sem apresentar comprovação da impossibilidade de agendamento.

Ao fixar a data, Moraes afirmou que a medida é necessária para garantir o regular prosseguimento das investigações. A Procuradoria-Geral da República já havia defendido a realização da oitiva após a conclusão do relatório final da Polícia Federal.

Flávio é investigado por uma publicação em que afirmou que o presidente Lula seria “delatado” pelo então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por supostos crimes. A Polícia Federal apontou indícios da prática do crime de calúnia e encaminhou o caso para análise da Procuradoria-Geral da República.

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