Moraes marca depoimento de Flávio Bolsonaro sobre suposta calúnia contra Lula

O senador é investigado por uma publicação em que afirmou que o presidente Lula seria “delatado” pelo então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por supostos crimes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para 28 de julho, às 14h, o depoimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no inquérito que investiga uma publicação feita pelo parlamentar na rede social X contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão foi tomada após a Polícia Federal informar que tentou, por diversos dias, definir uma data para a oitiva em conjunto com a defesa. Segundo a corporação, foram oferecidos diferentes horários e até a possibilidade de realização por videoconferência. Os advogados, no entanto, pediram a prorrogação do prazo sem apresentar comprovação da impossibilidade de agendamento.

Ao fixar a data, Moraes afirmou que a medida é necessária para garantir o regular prosseguimento das investigações. A Procuradoria-Geral da República já havia defendido a realização da oitiva após a conclusão do relatório final da Polícia Federal.

Flávio é investigado por uma publicação em que afirmou que o presidente Lula seria “delatado” pelo então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por supostos crimes. A Polícia Federal apontou indícios da prática do crime de calúnia e encaminhou o caso para análise da Procuradoria-Geral da República.