Novo oficializa Maluf como vice de Fagundes em MT, no último dia de convenções

Data marcou o encerramento do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para a realização das convenções partidárias, etapa que consolida as chapas proporcionais e majoritárias em todo o país

O partido Novo foi a última sigla a oficializar candidaturas para as eleições de 2026 em Mato Grosso. Em convenção realizada nesta quarta-feira (5), a legenda confirmou a candidatura do empresário Marcelo Maluf a vice-governador na chapa de Wellington Fagundes (PL) ao governo do Estado.

A data marcou o encerramento do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para a realização das convenções partidárias, etapa que consolida as chapas proporcionais e majoritárias em todo o país. Também nesta semana, o Novo definiu sua chapa à Presidência da República: o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, terá como vice o senador Eduardo Girão, do próprio partido, formando uma candidatura composta inteiramente por integrantes da legenda.

Em Mato Grosso, Maluf deixou o PSDB para se filiar ao Novo, movimento que ocorreu com a expectativa de uma candidatura própria ao governo do Estado. Ele recuou da disputa majoritária para integrar a chapa de Fagundes, atual senador, ao Palácio Paiaguás. A aliança entre as duas siglas já era esperada, dada a proximidade de pautas e objetivos eleitorais, e ganha reforço simbólico com a articulação nacional entre Novo e PL em torno da corrida presidencial.

Para o presidente estadual do partido, a parceria fortalece o campo de direita no Estado. “É perfeitamente saudável essa aliança, vamos junto com o Novo com candidatura a vice, vamos com o MDB também ao Senado”, afirmou, em entrevista coletiva.

O Novo também divulgou suas listas de candidatos às eleições proporcionais em Mato Grosso: 27 nomes para deputado estadual e 9 para deputado federal. O partido não lançou candidato ao Senado.