Operação da PF derruba agenda de Canella com Rueda e Douglas Ruas

A prisão de Márcio Canella pela Polícia Federal alterou a agenda política do União Brasil no Rio de Janeiro. O ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado era esperado em um encontro nesta quinta-feira (9), ao lado do presidente nacional do partido, Antonio Rueda, do pré-candidato ao governo, Douglas Ruas, da prefeita Mariana Canella e do vereador André Feijão.

Canella foi preso durante a operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma rede de postos de combustíveis. Segundo a PF, um fuzil calibre 5,56 foi encontrado no veículo do ex-prefeito, além de outras armas, munições e relógios de luxo.

Nos bastidores, a operação reacendeu a disputa pelo Senado no Rio. Aliados do senador Flávio Bolsonaro admitem, reservadamente, incômodo com a demora do PL fluminense em definir sua estratégia após a saída de Cláudio Castro do radar da disputa. A avaliação é que a situação de Canella amplia a indefinição sobre a composição entre PL e União Brasil, justamente quando os dois partidos discutem a formação da chapa para 2026. A expectativa agora é saber se o União manterá a aposta em Canella ou será obrigado a redesenhar seus planos eleitorais.