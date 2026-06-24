Primeiras-damas de seis estados formalizam pré-candidaturas para 2026

Um conjunto de ex-primeiras-damas e primeiras-damas em exercício formalizou pré-candidaturas para as eleições de outubro de 2026. Os nomes, ligados a governadores e ex-presidente da República, disputarão cargos no Senado e na Câmara dos Deputados por diferentes partidos e estados.

Michelle Bolsonaro deve disputar o Senado pelo Distrito Federal pelo PL. A ex-primeira-dama, que chegou a ser avaliada internamente como opção à Presidência, preside o PL Mulher. Em Goiás, Gracinha Caiado, filiada ao União Brasil, também mira o Senado. Pesquisa do Paraná Pesquisas registrou 36,9% de intenções de voto para ela, contra 26% do senador Vanderlan (PSD), que tenta reeleição.

Em Mato Grosso, Virgínia Mendes lançou nesta terça-feira (23) sua pré-candidatura a deputada federal em evento realizado em Cuiabá, ao lado do ex-governador Mauro Mendes. Economista e empresária filiada ao União Brasil, ela coordenou durante a gestão do marido a implantação da Delegacia 24 Horas da Mulher na capital.

Em Rondônia, a primeira-dama Luana Rocha, titular da Secretaria de Assistência Social do estado, candidata-se à Câmara Federal pelo União Brasil. No Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, ex-secretária de Desenvolvimento Social do DF, filiou-se ao Podemos e também mira uma vaga na Câmara.

Em São Paulo, Regina Nunes, mulher do prefeito Ricardo Nunes, formalizou filiação ao MDB em março e disputa uma cadeira na Assembleia Legislativa. Natalia Szermeta Boulos, mulher do ministro Guilherme Boulos, anunciou pré-candidatura à Câmara pelo PSol.

Durante a pré-campanha, a legislação eleitoral permite menção à candidatura, divulgação de propostas e participação em eventos partidários, desde que sem pedido explícito de voto.