PT aciona TSE contra Flávio Bolsonaro após falas sobre urnas eletrônicas

A representação do PT e outros partidos de esquerda diz que a fala do parlamentar em discurso na terça-feira interfere na integridade das urnas

O presidente do PT, Edinho Silva, protocolou nesta quarta-feira (22), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma representação contra o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após falas do senador em um trecho de seu discurso na terça-feira (21) em que o parlamentar mencionou informações falsas sobre a origem das urnas eletrônicas utilizadas nas eleições brasileiras.

A representação do PT, e outros partidos de esquerda, diz que a fala de Flávio interfere na integridade das urnas. “Movimento articulado de desinformação contra a integridade do sistema eletrônico de votação brasileiro e a credibilidade da Justiça Eleitoral”, escreveu.

Além de Flávio, o documento também cita o ex-parlamentar Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC).

Em nota, Flávio sustenta que sua manifestação foi interpretada de forma equivocada e afirma que “não está questionando o sistema de votação brasileiro”. O texto também diz que o senador apenas fez referência a dois episódios públicos: a reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e embaixadores que resultou na inelegibilidade do ex-chefe do Executivo e um relatório recentemente divulgado pela CIA sobre supostas fraudes nas eleições da Venezuela.

*Em atualização